Брянский: «Динамо» проиграло очень много партий в чемпионате на балансе

Главный тренер московского «Динамо» Константин Брянский прокомментировал поражение во втором матче полуфинальной серии за 5-8-е места в чемпионате России (0:3). Этим матчем столичные бело-голубые завершили участие в национальном первенстве сезона-2018/19.

«Сегодня у нас не удалась первая партия. При равной игре позволили себе отдать инициативу. Это и было ключевым моментом. Для нас уже закончился чемпионат. К сожалению, это седьмое место. В конце мы не показали хорошие игры. Готовились, но не получилось. Во второй партии не хватило уверенности, что можем выиграть. Мы проиграли очень много партий на балансе в течение всего чемпионата. Сегодня в том числе», — приводит слова Брянского пресс-служба ВФВ.