Яковлев: молодые игроки «Факела» впитывают всё, как губки

Серебряный призёр Олимпийских игр – 2000 в составе сборной России по волейболу Роман Яковлев рассказал, что в «Факеле» является не только помощником, но и переводчиком главного тренера Камилло Плачи с итальянского.

«Камилло очень удобный для перевода тренер. Он всегда говорит по делу, короткими фразами, что особенно важно во время 30-секундных тайм-аутов. Я стараюсь сразу же за ним переводить, чтобы ничего не упустить. Мы сразу договорились, что я перевожу дословно, хотя какие-то обороты, разумеется, приходится адаптировать под русский язык.

Специфика молодого состава «Факела» в том, что у игроков горят глаза во время работы. В силу возраста, у них огромное желание учиться. Когда говоришь, никто не смотрит в пол или в потолок – они впитывают всё, как губки. Это касается и языка. Многие игроки за два года работы с Плачи уже начали понимать итальянский язык. Иногда переводишь задание на тренировке, а они уже всё поняли и готовы начать работу. При разговоре чуть хуже – ребята нахватались итальянских слов, но не всегда правильно используют», – приводит слова Яковлева «Спорт Бизнес Online».