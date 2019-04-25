Бережко: «Динамо» не хватает лидера, который мог бы забивать сложные мячи

Волейболист московского «Динамо» Юрий Бережко и игрок новосибирского «Локомотива» Николай Павлов поделились впечатлениями от второго матча их команд в турнире за 5-8-е места в мужской Суперлиге. «Железнодорожники» на выезде победили в трёх сетах и выиграли серию 2-0.

«Сегодня не смогли дожать концовки. Начали хорошо, но отдали первую партию. Нам не хватает взаимодействия, не хватает лидера, который мог бы забивать сложные мячи. Нет взаимодействия с пасующими. Поэтому и не можем вытаскивать партии. Тренер ищет игроков, которые могут в данный момент помочь игре, но кто-то выходит и играет хорошо, у кого-то не получается. Болельщикам спасибо за поддержку сегодня и на протяжении всего сезона. Для нас сегодня сезон завершился», — цитирует Бережко официальный сайт ВФВ.

«Мы очень довольны, что удалось сегодня выиграть 3:0, что не пришлось возвращаться на третий матч в Новосибирск. С „Динамо“ очень тяжело играть. Последняя игра чемпионата показала это. Сегодня нам где-то больше повезло. Динамовцы не могли встретиться с пасующими. У нас хорошо пошла подача, удачно сыграли в защите и на блоке. Нам сейчас важно реабилитироваться перед собой, нашим руководством, болельщиками. Основная задача сейчас — пятое место. Мы можем за него побороться», — сказал Павлов.

В серии за пятое место «Локомотив» сыграет либо с белгородским «Белогорьем», либо с уфимским «Уралом».