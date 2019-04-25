Доигровщик «Белогорья» Петрич будет выступать за «Милан»

Сербский доигровщик «Белогорья» Неманья Петрич продолжит карьеру в итальянском «Милане», сообщает Volleyball.it. 31-летний волейболист провёл сезон в составе команды Слободана Ковача. Ранее игрок сборной Сербии защищал цвета черногорской «Будучности», бельгийского «Ленника», итальянских «Перуджи» и «Модены».

В составе сборной Сербии Неманья стал двукратным бронзовым призёром чемпионатов Европы и трёхкратным серебряным призёром Мировой лиги.

В нынешнем сезоне «Белогорье» завоевало Кубок вызова и продолжает борьбу за пятое место в российской Суперлиге.

Ранее стало известно, что белгородскую команду покинет канадский доигровщик Джон Гордон Перрин. Он продолжит карьеру в бразильском «Сада Крузейро».