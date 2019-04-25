Доигровщик «Енисея» Марешаль может перейти в «Ресовию»

Чемпион Европы 2015 года, победитель Мировой лиги 2015 года французский доигровщик красноярского «Енисея» Николя Марешаль может пополнить состав польской «Ресовии», сообщает Wyborcza. С 2013 по 2016 год он уже играл в Польше за «Ястшембский Венгель» и «Скру».

У Марешаля есть польский паспорт, и клуб постарается заявить его в статусе гражданина Польши. Однако решающим фактором станет позиция ПлюсЛиги. По нынешним правилам, ключевым пунктом является не гражданство игрока, а лицензия, которая в случае Марешаля является французской. Николя может постараться сменить игровую лицензию на польскую, так как ранее уже завершил выступления за сборную Франции.

«Енисей» выступает в плей-аут российской Суперлиги и за три тура до конца занимает 12-е место.