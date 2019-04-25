Саммельвуо: думаю, питерский «Зенит» будет играть лучше, чем в Кемерово

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо рассказал о настрое команды на второй матч полуфинала плей-офф российской Суперлиги с санкт-петербургским «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге сегодня, 25 апреля.

В первом матче «Кузбасс» победил со счётом 3:0 (25:15, 26:24, 25:23).

«Мы ждём очень тяжёлую игру, думаю, что «Зенит» будет играть лучше, чем в Кемерово. Мы готовы к этому, и у нас хороший настрой. Спокойно готовимся, как всегда», — приводит слова Саммельвуо официальный сайт кемеровского клуба.

Вторую полуфинальную пару составили казанский «Зенит» и «Факел» из Нового Уренгоя. В первой встрече действующий чемпион победил в трёх сетах. Вторая игра состоится в Новом Уренгое сегодня.