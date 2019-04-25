Музай: говорят, российская лига отделяет мальчиков от мужчин

Польский диагональный Мачей Музай прокомментировал решение продолжить карьеру в сургутском «Газпроме-Югра». Нынешний сезон он завершит в составе польского «Онико».

«Я на сто процентов уверен в этом решении. Знаю, что это непростая для жизни местность и большой вызов для меня. Если я справлюсь в России, то справлюсь везде. Осталось немногим больше года до Олимпиады, я хочу побороться за место в олимпийской сборной. В российском чемпионате не будет лёгких матчей, мне всегда придётся сталкиваться с хорошим блоком. Говорят, что российская лига отделяет мальчиков от мужчин. Если кто-то всё ещё думает обо мне как о мальчике, то я надеюсь, что после следующего сезона они будут смотреть на меня как на мужчину и зрелого волейболиста, с которым нужно считаться», – цитирует Музая Przeglad Sportowy.

Мачей также рассказал, какую роль в переходе сыграло его уверенное выступление в матчах с казанским «Зенитом» в плей-офф Лиги чемпионов.

«Нечего скрывать – два матча с казанским „Зенитом“ в Лиге чемпионов сильно повлияли на то, что меня заметили, поверили в меня и решили вложить в меня деньги. Я ещё ничего не выиграл, но у меня есть шанс показать себя с хорошей стороны», – сказал Музай.