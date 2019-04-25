Яковлев: Плачи спросил меня, что означает выражение «крутой дед»

Серебряный призёр Олимпийских игр — 2000 в составе сборной России Роман Яковлев, являющийся помощником и переводчиком главного тренера новоуренгойского «Факела» Камилло Плачи, рассказал о забавном случае в команде.

«Недавно был забавный случай. Камилло прочитал интервью Димы Волкова, в котором было выражение «крутой дед». Похоже, он получил не совсем корректный перевод, поэтому первым делом на завтраке обеспокоенно спросил меня, что означает эта фраза. Услышав объяснение, Камилло только порадовался», – цитирует Яковлева «Спорт Бизнес Online».

Яковлев также сообщил, что в клубах нередко работают переводчики, не владеющие спортивной терминологией.



«Когда я играл в Калининграде, Павла Борща с русского на итальянский язык переводил обычный парень, который не знал волейбольной терминологии. Француз де Кергре и бразилец Пинту часто выглядели удивлёнными. Простейший пример – слово «скидка». По-итальянски это palanetta, но переводчик говорил sconto – магазинная скидка. Конечно, приходилось подключаться и помогать с переводом. Человек не из спорта может хорошо перевести какие-то напутственные речи в раздевалке, но с терминологией могут возникнуть проблемы», – сказал Яковлев.