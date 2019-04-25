Казаков: Ковач может сказать: «Почему он так сыграл? Ты что, не так перевёл?»

Двукратный призёр Олимпийских игр Алексей Казаков, являющийся помощником и переводчиком главного тренера белгородского «Белогорья» Слободана Ковача, рассказал об особенностях работы с иностранным специалистом.

«Мы пробовали синхронный перевод, но Ковач говорит довольно громко, и его тяжело перекрикивать, да и игроки так не улавливают сказанного. Поэтому я перевожу во время пауз.

Ты можешь в чём-то не соглашаться с главным тренером в тренировочном процессе или во время диалога на скамейке, но во время его речи в тайм-ауте – только прямой перевод. Одно сказанное слово может перевернуть ход игры.

Иногда бывают моменты, когда Ковач может предъявить претензии: «Почему он так сыграл? Я же сказал сделать по-другому! Ты что, не так всё перевёл?» Потом объясняешь, что перевод был правильным, но игрок всё равно сыграл по-своему», – цитирует Казакова «Спорт Бизнес Online».

Сегодня, 25 апреля, «Белогорье» проведёт второй матча турнира за 5-8-е места Суперлиги с уфимским «Уралом».