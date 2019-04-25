Две российские пары вышли в плей-офф этапа Мирового тура в Китае

В Сямыне (Китай) стартовал этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». Российские пары Руслан Быканов/Максим Худяков, Александр Крамаренко/Тарас Мыськив и Мария Бочарова/Мария Воронина не смогли преодолеть квалификацию.

Российские пары Олег Стояновский/Вячеслав Красильников и Никита Лямин/Игорь Величко попали в одну группу. На старте соревнований Олег и Вячеслав победили австралийцев, а Никита и Игорь — бразильцев. Во втором туре Стояновский и Красильников обыграли Лямина и Величко со счётом 2:0 (21:15, 21:8).

Обе российские пары вышли в плей-офф. Лямин и Величко сыграют в первом раунде, Стояновский и Красильников вступят в борьбу с 1/8 финала.

Этап Мирового тура в Сямыне завершится 28 апреля.