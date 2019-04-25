«Югра-Самотлор» сыграет в переходных матчах за право остаться в Суперлиге

Красноярский «Енисей» в матче второго круга плей-аут мужской Суперлиги обыграл «Ярославич» со счётом 3:0 (25:20, 25:23, 25:14). В турнирной таблице «Енисей» занимает 12-е место, коллектив из Ярославля — 14-е.



27 апреля красноярская команда сыграет с новокуйбышевской «Новой», а «Ярославич» встретится с «Югрой-Самотлор» (Нижневартовск).



Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. Второй круг. Сургут

«Енисей» (Красноярск) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (25:20, 25:23, 25:14).

Этот результат означает, что нижневартовская «Югра-Самотлор» не сможет уйти с 13-й строчки и сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А». «Ярославич» покинет Суперлигу.

Таблица турнира за 9-14-е места

9. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 14 побед, 41 очко (34 матча).

10. «Газпром-Югра» (Сургут) — 13 побед, 41 очко (33 матча).

11. «Нова» (Новокуйбышевск) — 12 побед, 37 очков (33 матча).

12. «Енисей» (Красноярск) — 11 побед, 39 очков (34 матча).

13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 9 побед, 25 очков (34 матча).

14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (34 матча).