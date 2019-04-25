Волейболистки краснодарского «Динамо» посетили академию ФК «Краснодар»

Вчера, 24 апреля, волейболистки краснодарского «Динамо» Юлия Григорьева, Есения Мишагина, Богумила Бярда и Екатерина Пипунырова провели мастер-класс для школьников в станице Кирпильской.

После разминки волейболистки вместе провели товарищеский матч с учениками, сообщает официальный сайт клуба.

«Мне очень понравился этот мастер-класс, потому что общение с детьми всегда воодушевляет и радует. Доставляет огромное удовольствие, когда дети смотрят на тебя с большими горящими глазами, очень стараются правильно выполнять всё, что ты им показываешь, ещё и спрашивают: «А получилось у меня или нет?». Уверена, что подобные мероприятия полезны как для деток, так и для нас. Это доставляет колоссальное удовольствие, заряжаешься невероятным позитивом от детей. Подобные мастер-классы, вдобавок ко всему, — довольно весёлые мероприятия! Здорово, было поучаствовать в этом замечательном мероприятии. И я особенно рада, что нас так тепло приняли: преподнесли каравай, в столовой вкусно накормили. Впечатления самые позитивные! Всё было замечательно!» — сказала Григорьева.

Фото доступны в «инстаграме» «Динамо».

Сегодня волейболистки и тренеры «Динамо» побывали в академии футбольного клуба «Краснодар».

«Очень здорово, что нам удалось увидеть прославленную футбольную академию изнутри. Мне кажется, это большое счастье для ребят попасть сюда и стать честью футбольной семьи «Краснодар». Может быть, это и тяжело: строгая дисциплина, школьные занятия, интенсивные тренировки. Но, сравнивая это с тем, что было в наше время, или есть сейчас у других ребят, в академии настолько созданы мегакомфортные условия, для тренировочного процесса, что любой вид спорта не только в Краснодаре, но и в стране, даже мечтать не может о таком», — сказал капитан «Динамо» Мария Перепёлкина.



«Я осталась в полном восторге от увиденного! Сергей Галицкий на свои деньги построил такую невероятную академию для детей, где они могут не только жить в комфортных условиях, но и заниматься футболом, учиться, развиваться в разных областях», — отметила доигровщица Виктория Русакова.