Президент Федерации волейбола Камбоджи обвинён в убийствах и пытках

Международная федерация волейбола (FIVB) собирается направить обвинения в нарушении прав человека со стороны президента Камбоджийской федерации волейбола Нета Савоюна в комиссию по этике организации.



По данным Inside the Games, имя Савоюна фигурирует в докладе Human Rights Watch, в котором говорится, что нынешний президент национальной волейбольной федерации принимал участие во внесудебных убийствах и пытках при режиме премьер-министра Хун Сена.



С 1997 года после совершения государственного переворота Савоюн возглавлял «полицейские эскадроны смерти», которые убивали членов и сторонников оппозиционной партии FUNCINPEC. Он также занимал должность комиссара национальной полиции в Камбодже с 2008 года, отдавая приказы о насильственном подавлении политических протестов в 2013 и 2017 годах.