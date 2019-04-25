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Московское «Динамо» победило «Локомотив» в 1-м матче финала женской Суперлиги

Московское «Динамо» победило «Локомотив» в 1-м матче финала женской Суперлиги
Волейбол / Суперлига женщины

Московское «Динамо» в первом матче финальной серии игр плей-офф женского чемпионата России по волейболу на домашней площадке обыграло калининградский «Локомотив» со счётом 3:0 (25:17, 25:11, 25:22).

Следующий поединок финальной серии до трёх побед состоится завтра, 26 апреля, в Москве. После этого команды отправятся в Калининград, где 30 апреля состоится 3-й матч.

Если понадобится, команды проведут ещё две встречи: 1 мая — в Калининграде и 5 мая — в Москве.

В регулярном чемпионате волейболистки «Динамо» заняли первое место, набрав 58 очков. «Калининград», уступив им всего один балл, стал вторым.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Финал. Первый матч

«Динамо» (Москва) — «Локомотив» (Калининград) — 3:0 (25:17, 25:11, 25:22).
Счёт в серии — 1-0.

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