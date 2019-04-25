«Уралочка» повела в серии с казанским «Динамо» за 3-е место женской Суперлиги

Волейболистки «Уралочки-НТМК» на выезде в первом матче за 3-е место женского чемпионата России обыграли казанское «Динамо» — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) и повели в серии – 1-0.



Следующий матч между командами состоится в Казани 26 апреля.



В регулярном чемпионате представительницы казанского «Динамо» стали третьими, а волейболистки «Уралочки-НТМК» — четвёртыми.



Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Первый матч

«Динамо» (Казань) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 0:3 (22:25, 20:25, 20:25).



Серия за третье место

26 апреля. «Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).

30 апреля. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань).

1 мая (если понадобится) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань).

5 мая (если понадобится). «Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).