Волейболистки «Уралочки-НТМК» на выезде в первом матче за 3-е место женского чемпионата России обыграли казанское «Динамо» — 3:0 (25:22, 25:20, 25:20) и повели в серии – 1-0.
Следующий матч между командами состоится в Казани 26 апреля.
В регулярном чемпионате представительницы казанского «Динамо» стали третьими, а волейболистки «Уралочки-НТМК» — четвёртыми.
Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за третье место. Первый матч
«Динамо» (Казань) – «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) – 0:3 (22:25, 20:25, 20:25).
Серия за третье место
26 апреля. «Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).
30 апреля. «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань).
1 мая (если понадобится) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — «Динамо» (Казань).
5 мая (если понадобится). «Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область).
«Уралочка» повела в серии с казанским «Динамо» за 3-е место женской Суперлиги