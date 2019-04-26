Алекно: казанский «Зенит» обыграл тяжелейшую команду

Главный тренер казанского «Зенита» Владимир Алекно прокомментировал победу во втором матче полуфинала плей-офф российской Суперлиги с новоуренгойским «Факелом» со счётом 3:0 (25:16, 25:23, 25:23). Команда из столицы Татарстана выиграла серию 2-0.



«Мы обыграли тяжелейшую команду для нас. Они молодые, уверенные в себе, физически одарённые ребята. Это соперник, который требует огромных инвестиций: физических, технических и тактических – всё вместе. Если что-то одно ты не доделываешь, то очень тяжело играть с «Факелом». У нас вроде бы получилось – мы вышли в финал, выиграли два матча, и у нас есть время подготовиться к борьбе за золото», — приводит слова Алекно официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В финале действующий чемпион России сыграет с кемеровским «Кузбассом».