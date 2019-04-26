Климкин: в этой серии подача кемеровчан оказалась сильнее нашего приёма

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Климкин прокомментировал поражение во втором матче полуфинала плей-офф российской Суперлиги с кемеровским «Кузбассом» со счётом 1:3 (19:25, 17:25, 25:23, 23:25). Подопечные Туомаса Саммельвуо выиграли серию 2-0 и вышли в финал.



«Поздравляю соперников с победой. «Кузбасс» — очень хорошая команда, они здорово выглядят на протяжении всего сезона. В этой серии подача кемеровчан оказалась сильнее нашего приёма», — приводит слова Климкина официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.

В финале «Кузбасс» сыграет с действующим чемпионом казанским «Зенитом». Санкт-петербургский «Зенит» в противостоянии за бронзу сразится с новоуренгойским «Факелом».