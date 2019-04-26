Саммельвуо: мне сложно описать свои эмоции

Главный тренер кемеровского «Кузбасса» Туомас Саммельвуо поделился впечатлениями от выхода команды в финал Суперлиги. В полуфинале «Кузбасс» дважды обыграл санкт-петербургский «Зенит».

Саммельвуо также является главным тренером мужской сборной России.

«Мне сложно описать свои эмоции. Мы шли к этому успеху много лет. Я благодарен всем в нашем клубе – игрокам, штабу, руководству, каждому сотруднику, спонсорам. И, конечно, нашим болельщикам. Все вместе мы заслужили этот успех. «Зенит» — великолепная команда, и я горд, что мы смогли её обыграть. Вообще, в Санкт-Петербурге очень приятно играть.

В качестве главного тренера сборной России мне предстоит трудиться здесь на международном турнире – «Путёвка в Токио-2020» с 9 по 11 августа. Уверен, здесь будет организован настоящий праздник, и любители волейбола из Санкт-Петербурга окажут нам такую же замечательную поддержку, какую они оказывают «Зениту», — цитирует Саммельвуо официальный сайт ВФВ.

«У нас было огромное желание играть в финале, мы знали, что здесь будет другая игра, чем в Кемерово. Сегодня у нас очень хорошо летела подача, но в третьей партии чуть-чуть потеряли концентрацию», — сказал Саммельвуо в интервью официальному сайту «Кузбасса».

В финале «Кузбасс» сыграет с казанским «Зенитом».