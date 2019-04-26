Лямин и Величко проиграли в первом раунде плей-офф этапа Мирового тура в Китае

В Сямыне (Китай) продолжается этап Мирового тура по пляжному волейболу категории «4 звезды». В первом раунде плей-офф россияне Никита Лямин и Игорь Величко в двух партиях проиграли представителям Австрии Клеменсу Допплеру и Александру Хорсту со счётом 0:2 (18:21, 13:21).

Российские «пляжники» Олег Стояновский и Вячеслав Красильников вступят в борьбу с 1/8 финала. Завтра, 27 апреля, они сыграют с победителями противостояния Алисон/Альваро Фильо (Бразилия) — Адриан Хайдрих/Мирко Герсон (Швейцария).

Российские пары Руслан Быканов/Максим Худяков, Александр Крамаренко/Тарас Мыськив и Мария Бочарова/Мария Воронина ранее не смогли преодолеть квалификацию.

Этап Мирового тура в Сямыне завершится 28 апреля.