Гончарова — о победе над «Локомотивом»: не ожидали, что будет такой счёт

Диагональная московского «Динамо» Наталия Гончарова прокомментировала победу в первом матче финала плей-офф женской Суперлиги с калининградским «Локомотивом» со счётом 3:0 (25:17, 25:11, 25:22).



«Мы не ожидали, что будет такой счёт. Но для нас это хорошо, мы едем сейчас в гостиницу отдыхать, на второй матч у нас будет больше сил. Мы старались сыграть на подаче и на блоке, чтобы легче было разбрасывать мячи и играть в атаке», — цитирует Гончарову официальный сайт Всероссийской федерации волейбола.



Вторая игра серии до трёх побед состоится в Москве сегодня, 26 апреля. После этого команды отправятся в Калининград, где 30 апреля состоится третий матч. «Динамо» является действующим чемпионом России.



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