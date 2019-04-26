Тренер «Динамо-Казань»: сейчас нужно добивать до пола и «рвать с мясом»

Старший тренер казанского «Динамо» Сергей Сикачёв прокомментировал поражение в первом матче серии за бронзу российской Суперлиги с «Уралочкой-НТМК» (Свердловская область) со счётом 0:3 (22:25, 20:25, 20:25).



«Уралочка» – очень сильный соперник. И если кто-то ожидал, что с ними будет легко, тем более в борьбе за третье место, то так не бывает. В плей-офф всегда нужно выходить, биться, грызть паркет!



Возможно, кто-то у нас не понимает, как нужно настраиваться на матчи плей-офф. Что нужно сейчас добивать до пола и «рвать с мясом»...



В третьем сете соперницы агрессивно подавали. Когда выигрываешь 2:0 по сетам, то и подача у тебя летит. Они рисковали, искали Кадочкину в приёме, подавали в стыки. Пока мы вели, у нас неплохо получалось. Но, по-моему, нам не хватило веры, не хватило уверенности в своих силах.



Будем разбирать игру и настраиваться на дальнейшее. Серия продолжается: нужно сделать выводы и попытаться перевернуть ход борьбы. Всё в наших руках!" — цитирует Сикачёва официальный сайт клуба.

Вторая игра серии до трёх побед состоится в Казани сегодня, 26 апреля.