Ковач: остановились, будто в соперниках Михайлов, Грозер или весь «Зенит»

Главный тренер белгородского «Белогорья» Слободан Ковач прокомментировал поражение в матче турнира за 5-8-е места Суперлиги с уфимским «Уралом» со счётом 2:3 (23:25, 25:21, 25:19, 25:27, 7:15). Счёт в серии до двух побед стал ничейным — 1-1.



«В четвёртой партии мы не смогли закончить игру, когда была возможность. Потом «Урал» поверил в себя, выложился на сто процентов. Мы остановились, перестали играть.



Мы проиграли не из-за того, что судьи сделали или не сделали ошибку. Мы остановились, как будто на той стороне стоят Михайлов, Грозер или весь состав казанского «Зенита». Команда Уфы играла просто, мы не смогли поставить блок в нужный момент. Это меня больше всего настораживает, учитывая, что игры первым темпом практически не было», – цитирует Ковача официальный сайт «Урала».

Решающая встреча пройдёт в Белгороде 28 апреля.