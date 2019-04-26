Панков — о проигрыше «Енисею»: шансы уменьшились, но они не потеряны

Главный тренер «Заречья-Одинцово» Вадим Панков прокомментировал поражение в первом матче за пятое место в женской Суперлиге с красноярским «Енисеем» со счётом 0:3 (19:25, 21:25, 23:25).

«Игроки почему-то ждали от соперника поражения, а этого не будет. «Енисей» — прекрасная, опытная команда, играющая в еврокубках. У нас в начале матча абсолютно не было понимания, как надо играть. Мы играли разминочно, не нападали, плохо двигались. Команда должна играть на победу, решается судьба 5-го места. Да, мы нормально сыграли вторую и третью партии, но старт провалили.

Будем сражаться. Шансы уменьшились, но они не потеряны", — цитирует Панкова официальный сайт Волейбольного центра Московской области.



Вторая игра пройдёт в Красноярске 29 апреля.