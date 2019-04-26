Ф. Воронков: у «Новы» был небольшой должок перед Сургутом

Главный тренер новокуйбышевской «Новы» Александр Горбатков и доигровщик команды Фёдор Воронков прокомментировали победу в матче плей-аут Суперлиги с сургутским «Газпромом-Югра» со счётом 3:1 (15:25, 25:21, 25:23, 25:17).



«Всё шло по сценарию, просто соперник сначала не давал нам играть. Мы сделали корректировки, и нам удалось переломить ход игры. Наш плюс в том, что мы решили задачу сохранения прописки в Суперлиге и игроки были посвободнее. Неплохо сыграли на приеме и на съёме, от этого уже завязалась дальнейшая игра», — приводит слова Горбаткова официальный сайт «Газпрома-Югра».

«У нас был небольшой должок перед Сургутом, в Красноярске им проиграли. Мы применили некоторые заготовки, недоброски эти, входы в зону, у нас это получилось. Будем радовать болельщиков и дальше красивой, разнообразной игрой», — сказал Воронков.

Плей-аут завершится 28 апреля.

«Нова» победила «Газпром-Югра» в плей-аут мужской Суперлиги