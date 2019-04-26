Мельничук: четвёртый сет «Газпром-Югра» провалил

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук прокомментировал поражение в матче плей-аут российской Суперлиги с новокуйбышевской «Новой» со счётом 1:3 (25:15, 21:25, 23:25, 17:25).



«После легко выигранного первого сета потеряли концентрацию, а «Нова», наоборот, собралась, прежде всего в исполнении подачи. Как следствие у нас поплыл приём, мы попали в равную игру, и где-то не хватило характера и мастерства. В принципе, две партии были абсолютно равные, всё решилось в концовках, а четвёртый сет мы провалили. Будем двигаться дальше, у нас ещё два игровых дня», — приводит слова Мельничука официальный сайт клуба.

Завтра, 27 апреля, «Газпром-Югра» встретится с «Динамо-ЛО» (Ленинградская область), а «Нова» сыграет с «Енисеем» (Красноярск).