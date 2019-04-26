Старцева: после проигрыша «Локомотиву» два дня не могла прийти в себя

Капитан казанского «Динамо» Евгения Старцева рассказала, как восприняла поражение от калининградского «Локомотива» в полуфинале плей-офф женской Суперлиги.

«Хотелось ли забыть игру с «Локомотивом»? Хотелось, но я два дня не могла прийти в себя. Не так легко выкинуть мысли. Настолько отдаёшь всю свою душу, что этот шрам от поражения остается. Сейчас уже всё – это прошло, это не вернуть.

У нас есть игроки, которые ещё не набрались опыта и не могут держать уверенность и стабильность. Мы могли показать суперволейбол, а потом сыграть отвратительно. Тяжело держать уровень на одной высокой планке. Мы умеем играть, но стабильности не хватало.

Не могу сказать, что есть большие претензии, но каждую игру я пересматриваю, отслеживаю ошибки. Всегда хочется лучше, можно прогрессировать всегда. Хочется повышать планку. Если взять сезон в целом, то провальным он не был, но претензии к себе я всегда нахожу", — цитирует Старцеву официальный сайт клуба.

Евгения также назвала лучших связующих сезона в чемпионате России.

«Мне импонируют сербские девушки из «Динамо» (Москва) и «Локомотива» — Майя Огненович и Бояна Живкович. Мне нравится их спортивная наглость. Я давно слежу за Майей и Бояной и могу сказать, что в нашем чемпионате такой наглости в хорошем смысле этого слова нет. Видимо, их так готовят, учат общаться на площадке. Они похожи чем-то друг на друга по характеру и, конечно, помимо наглости, ещё и пасуют отлично. У них можно поучиться», — сказала Старцева.