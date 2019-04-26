«Сахалин» обыграл «Динамо-Метар» в плей-аут женской Суперлиги

Волейболистки «Сахалина» одержали победу в матче 2-го тура серии за 9-12-е места в российской Суперлиге с «Динамо-Метар» — 3:1 (25:16, 21:25, 25:21, 25:21).

На предварительном этапе команда из Южно-Сахалинска стала 10-й, а челябинские волейболистки – 11-ми.

В регулярном чемпионате «Сахалин» дважды обыграл динамовскую команду (3:0 и 3:1), а в 1-м туре плей-аут «Динамо-Метар» взяло реванш, выиграв со счётом 3:2.

На данный момент турнирная ситуация такова, что «Сахалин» борется с «Минчанкой» за девятое место, а «Динамо-Метар» пытается удержать 11-е, чтобы избежать участия в переходном турнире.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за 9-12-е места. 2-й тур. Минск

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Динамо-Метар» (Челябинск) — 3:1 (25:16, 21:25, 25:21, 25:21).