«Минчанка» обыграла «Протон» в борьбе за 9-е место в волейбольной Суперлиге

Волейболистки «Минчанки» одержали победу в матче второго тура серии за 9-12-е места в российской Суперлиге с саратовским «Протоном» — 3:0 (25:19, 28:26, 25:16).

На предварительном этапе белорусская команда заняла девятое место, а саратовские волейболистки стали 12-ми. Обе личные встречи «Минчанка» выиграла на тай-брейке со счётом 3:2. В первом круге плей-аута белорусская команда обыграла «Протон» — 3:0.

На данный момент турнирная ситуация такова, что «Минчанка» борется с «Сахалином» за девятое место, а «Протон» сохраняет мизерные шансы сохранить место в Суперлиге. Избежав участия в переходном турнире.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за 9-12-е места. Второй тур. Минск

«Минчанка» (Беларусь) – «Протон» (Саратов) — 3:0 (25:19, 28:26, 25:16)