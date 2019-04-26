Казанское «Динамо» сравняло счёт в серии за бронзу ЧР с «Уралочкой-НТМК»

Волейболистки казанского «Динамо» сравняли счёт в серии за бронзовые медали чемпионата России среди команд Суперлиги. Во втором матче серии до трёх побед бело-голубые на своей площадке обыграли «Уралочку-НТМК» со счётом 3:1 (28:26, 14:25, 26:24, 25:15).

Накануне «Уралочка» взяла верх над хозяйками площадки, выиграв со счётом 3:0 (25:22, 25:20, 25:20). Счёт в серии стал 1-1.

В регулярном чемпионате казанское «Динамо» стало третьим, а волейболистки «Уралочки-НТМК» — четвёртыми. Обе очные встречи остались за казанскими волейболистками (3:1 и 3:0).

Третий и четвёртый матчи серии пройдут 30 апреля и 1 мая на площадке «Уралочки». На пятый матч, если он потребуется, соперники 5 мая вернутся в Казань.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за третье место. Второй матч

«Динамо» (Казань) — «Уралочка-НТМК» (Свердловская область) — 3:1 (28:26, 14:25, 26:24, 25:15).

Счёт в серии — 1-1.