Состав казанского «Динамо» усилит хорватская волейболистка Фабрис

В следующем сезоне за казанское «Динамо» будет выступать волейболистка «Конельяно» и сборной Хорватии Саманта Фабрис, информирует «Р-Спорт».

Хорватская диагональная является самым результативным игроком итальянского клуба, который вышел в финал Лиги чемпионов.

Напомним, «Динамо» борется с «Уралочкой-НТМК» за бронзовые медали женской волейбольной Суперлиги сезона-2018/19. Счёт в серии пока — 1-1. Третий и четвёртый матчи пройдут 30 апреля и 1 мая на площадке «Уралочки». На пятый поединок, если он потребуется, соперники 5 мая вернутся в Казань.

В регулярном чемпионате казанское «Динамо» стало третьим, а волейболистки «Уралочки-НТМК» — четвёртыми. Обе встречи остались за казанской командой (3:1 и 3:0).