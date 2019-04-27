«Сахалин» на тай-брейке одолел «Минчанку» в плей-аут Суперлиги

Волейболистки «Сахалина» одержали волевую победу над «Минчанкой» в матче второго тура серии за 9-12-е места в чемпионате России. Уступая 0:2 после двух партий, «Сахалин» одолел «Минчанку» на тай-брейке, выиграв встречу со счётом 3:2 (15:25, 24:26, 25:16, 27:25, 15:5).

«Сахалин» вышел на первое место в турнирной таблице плей-аут. «Минчанка» перед заключительным туром соревнований, который состоится 28 апреля, отстаёт от конкурента в борьбе за 9-е место на одну победу.

На предварительном этапе «Сахалин» и «Минчанка» обменялись победами (3:1 и 2:3). В плей-аут оба матча завершились победой команды Южно-Сахалинска со счётом 3:2.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за 9-12-е места. Второй тур. Минск

«Минчанка» (Беларусь) – «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 2:3 (25:15, 26:24, 16:25, 25:27, 5:15).