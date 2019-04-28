Мусэрский: никогда не принимал допинг. Мне не нужна победа любой ценой

Олимпийский чемпион, российский волейболист Дмитрий Мусэрский рассказал о своём отношении к допингу.

«Вынужден сознаться… Я принимал допинг...» Эти слова принадлежат Лэнсу Армстронгу, величайшему велосипедисту планеты. Удивительно, но ему теперь придётся сожалеть и извиняться за свои действия всю оставшуюся жизнь. А историю, как все мы знаем, уже не изменить, как бы ты не убивался.

Лично я никогда не принимал допинг. Мне важнее личностный рост и развитие как игрока. Мне не нужна победа любой ценой. Мне важно оставаться честным перед собой, своей совестью и болельщиками. Я не хочу ни о чём жалеть в своей жизни», — написал Мусэрский на своей странице в «Инстаграме».

Фото доступно в «инстаграме» Дмитрия Мусэрского.