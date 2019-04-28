Согрин: плей-аут – тяжёлый турнир, просто удалось лучше подготовиться

Главный тренер «Динамо-ЛО» Олег Согрин прокомментировал победу в матче серии за 9-14-е места в Суперлиге с командой «Газпром-Югра» (3:0), которая принесла его подопечным итоговое девятое место в чемпионате России.

«Наверное, мы были лучше мотивированы сегодня. Плюс у нас есть ярко выраженный лидер, немногословный, но показывающий, как нужно играть – Денис Бирюков. Концовка сезона удачная для нас. Плей-аут – тяжёлый турнир, нам просто удалось лучше к нему подготовится. Игроки соперника устали, не так хорошо двигались – отсюда и несвойственный для этой команды плохой приём», — приводит слова Согрина пресс-служба команды «Газпром-Югра».

В плей-ауте волейболисты Ленинградской области выиграли 7 матчей, а «Газпром-Югра» одержал только 4 победы.