Подлесных: «Кузбасс» — команда, одно целое. У нас была огромная мотивация

Доигровщик «Кузбасса» Ярослав Подлесных поделился впечатлениями от победы в серии над санкт-петербургским «Зенитом», которая позволила кемеровскому клубу впервые в истории выйти в финал чемпионата России по волейболу.

«В Санкт-Петербурге играть было полегче. Но почему, не знаю. Дома мы весь матч на эмоциях, а там после двух партий наступил небольшой спад, перестали подавать агрессивную подачу. Но мы смогли это преодолеть, достали соперника со счёта 10:17. То, что мы вернулись в игру в том сете, помогло нам в следующей партии. Но спад был.

«Зенит» — очень сильная команда. Просто счёт матчей, особенно первого, не отражает того напряжения, которое было на площадке. У нас получилось играть в свой волейбол, поймать свою игру и получать от неё удовольствие. Тогда любому сопернику будет сложно. Очень хорошие, эмоциональные матчи, от которых мы кайфовали.

Самое главное, мы команда, одно целое, сплочённый коллектив. У нас была огромная мотивация, желание доказать прежде всего самим себе, что мы можем добиться серьёзных результатов. Это всё сыграло свою роль. А ещё хорошая память — мы прекрасно помнили, что проиграли «Зениту» дома.

Эмоции от выхода в финал ушли практически полностью. Мы уже добились хорошего результата, но чемпионат продолжается. Впереди самые важные матчи сезона для нас. Сил более чем достаточно. Мы не привыкли отступать. Будем биться», — сказал Подлесных в интервью «Чемпионату».