«Нова» легко обыграла «Ярославич» в плей-аут волейбольной Суперлиги

В матче плей-аут мужской волейбольной Суперлиги «Нова» в трёх сетах победила «Ярославич» со счётом 3:0 (25:14, 25:11, 25:19).
Сегодня, 28 апреля, состоятся ещё две встречи: «Динамо-ЛО» — «Енисей» и «Югра-Самотлор» — «Газпром-Югра».
Чемпионат России. Суперлига. Мужчины. Плей-аут. 10-й тур. Сургут
«Нова» (Новокуйбышевск) — «Ярославич» (Ярославль) — 3:0 (25:14, 25:11, 25:19).
Таблица турнира за 9–14-е место
9. «Динамо-ЛО» (Ленинградская область) — 15 побед, 44 очко (35 матчей)
10. «Нова» (Новокуйбышевск) — 14 побед, 44 очка (36 матчей)
11. «Газпром-Югра» (Сургут) — 13 побед, 41 очко (35 матчей)
12. «Енисей» (Красноярск) — 12 побед, 41 очко (35 матчей)
13. «Югра-Самотлор» (Нижневартовск) — 10 побед, 28 очков (35 матчей)
14. «Ярославич» (Ярославль) — 4 победы, 13 очков (36 матчей)
«Ярославич» покинет Суперлигу. Команда, ставшая 13-й, сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей второе место в Высшей лиге «А».