«Сахалин» обыграл «Протон» и стал девятым в волейбольной Суперлиге

Волейболистки «Сахалина» завершили чемпионат России среди команд Суперлиги победой в матче с «Протоном» со счётом 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 29:27).

Этот результат окончательно распределил по турнирной таблице команды, участвовавшие в турнире за 9-12-е места. «Сахалин», одержав 11-ю победу в сезоне, стал девятым. «Протон» с тремя победами – 12-й. Это означает, что именно саратовская команда сыграет переходные матчи до трех побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».

Завершит турнир встреча «Динамо-Метар» с «Минчанкой», но вне зависимости от результата белорусская команда останется на 10-м месте, а челябинские волейболистки – на 11-м.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Турнир за 9-12-е места. Второй тур. Минск

«Сахалин» (Южно-Сахалинск) – «Протон» (Саратов) — 3:1 (19:25, 25:20, 25:19, 29:27).