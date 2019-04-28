«Белогорье» с трудом одолело «Урал» и сыграет за 5-е место в Суперлиге

Белгородское «Белогорье» вышло в финал серии за пятое место в чемпионате России по волейболу среди команд Суперлиги. В третьем решающем матче полуфинальной серии за 5-8-е места «Белогорье» на своей площадке с трудом одолело уфимский «Урал» со счётом 3:2 (24:26, 25:20, 17:25, 25:22, 15:10).

На предварительном этапе «Белогорье» было пятым, «Урал» — восьмым. При этом команды обменялись победами – 2:3 и 3:0.

За пятое место, дающее право сыграть в сезоне-2019/20 в Кубке вызова, «Белогорье» сыграет с новосибирским «Локомотивом». Серия до двух побед начнётся 2 мая в Белгороде, 5 мая соперники встретятся вновь, но уже в Новосибирске.

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Мужчины

Серия за 5-8-е места. Третий матч

«Белогорье» (Белгород) – «Урал» (Уфа) – 3:2 (24:26, 25:20, 17:25, 25:22, 15:10).

Счёт в серии – 2-1.