«Динамо-Метар» обыграло «Минчанку» в плей-ауте Суперлиги

Челябинское «Динамо-Метар» нанесло поражение белорусской «Минчанке» в заключительном матче турнира за 9-12-е места в чемпионате России среди женских команд Суперлиги. Счёт встречи — 3:1 (27:25, 25:21, 23:25, 25:20) в пользу «Динамо-Метар».

На предварительном этапе «Минчанка» дважды обыграла «Динамо-Метар» — 3:1 и 3:0.

Белорусская команда завершила открытый чемпионат России на 10-м месте, челябинские волейболистки стали 11-ми.

По итогам турнира девятым стал «Сахалин», «Протон» сыграет переходные матчи до трёх побед с командой, занявшей первое место в Высшей лиге «А».

Волейбол. Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Турнир за 9-12-е места. Второй тур. Минск

«Динамо-Метар» (Челябинск) – «Минчанка» (Беларусь) — 3:1 (27:25, 25:21, 23:25, 25:20).