Питерский «Зенит» подпишет контракт со связующим Дмитрием Ковалёвым

Связующий уфимского «Урала» и сборной России Дмитрий Ковалёв продолжит карьеру в санкт-петербургском «Зените», сообщает «Спорт Бизнес Online». Он выступал за уфимскую команду с 2015 года.

Ранее 28-летний волейболист защищал цвета «Прикамья» и «Губернии».

В составе сборной России Ковалёв выиграл Лигу наций 2018 года, а также стал двукратным победителем летних Универсиад. На Европейских играх 2015 года он завоевал бронзу.



В составе молодёжной сборной России Дмитрий стал чемпионом мира 2011 года.

По информации источника, «Зенит» намерен расстаться с обоими нынешними связующими – Сергеем Антипкиным и Павлом Панковым.

«Урал» проиграл белгородскому «Белогорью» в турнире за 5-8-е места Суперлиги. «Зенит» поспорит за бронзу с новоуренгойским «Факелом».