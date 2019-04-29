Бутько стал героем рубрики «Z Cam» на канале казанского «Зенита»

Капитан казанского «Зенита» Александр Бутько стал новым героем рубрики клубного канала «Z Cam». Волейболист находился в фокусе телекамеры перед, во время и после полуфинального матча Суперлиги с новоуренгойским «Факелом».

Видео доступно на канале казанского «Зенита» в YouTube.

Подопечные Владимира Алекно в первом матче победили «Факел» со счётом 3:0 (25:22, 26:24, 25:19). В ответной игре действующий чемпион также оказался сильнее в трёх партиях — 3:0 (25:16, 25:23, 25:23).

В финале плей-офф Суперлиги «Зенит» сыграет с кемеровским «Кузбассом». Первая игра серии до трёх побед состоится в столице Татарстана 2 мая.

Ранее казанский «Зенит» вышел в финал Лиги чемпионов, где встретится с итальянским клубом «Любе Чивитанова».