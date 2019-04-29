Ерещенко: Павел Тетюхин сделал 3-4 подачи, а потом мы посыпались

Доигровщик уфимского «Урала» Ян Ерещенко прокомментировал поражение в решающем матче турнира за 5-8-е места Суперлиги с белгородским «Белогорьем» со счётом 2:3 (26:24, 20:25, 25:17, 22:25, 10:15). Подопечные Слободана Ковача выиграли серию 2-1.



«Более-менее хорошо играли. В пятой партии больше повезло «Белогорью». Мы хорошо играли, но одна-две ошибки приводили к тому, что «Белогорье» уходило вперёд. В одной расстановке вышел Паша Тетюхин – сделал три или четыре подачи, а потом мы просто посыпались», — приводит слова Ерещенко «БелПресса».

В противостоянии за пятое место «Белогорье» сразится с новосибирским «Локомотивом». На предварительном этапе Суперлиги «Белогорье» стало пятым, «Урал» — восьмым.