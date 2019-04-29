Мельничук: когда решили задачу остаться в Суперлиге, произошёл сбой

Старший тренер сургутского «Газпрома-Югра» Юрий Мельничук прокомментировал поражение в матче плей-аут российской Суперлиги с нижневартовской «Югрой-Самотлор» со счётом 2:3 (16:25, 18:25, 31:29, 25:21, 11:15).



«Сегодня была заключительная игра, парни старались завершить сезон на мажорной ноте. Желание было большое, это было видно. Другое дело, что уже накопилась усталость, и физическая, и психологическая. Мы до последнего бились за попадание в плей-офф, это отняло много моральных и физических сил.

А когда решили задачу остаться в Суперлиге, произошёл определённый сбой, упала концентрация, что, наверное, и сказалось на итоговом результате. Будем надеяться, что будущий сезон пройдёт лучше, чем этот. Хочу пожелать удачи всем ребятам, спасибо за работу! И болельщикам, конечно, спасибо за поддержку», — цитирует Мельничука официальный сайт клуба.

«Газпром-Югра» занял 11-е место в турнирной таблице, «Югра-Самотлор» — 13-е.