«Енисей» занял пятое место в женской Суперлиге и сыграет в Кубке вызова

Красноярский «Енисей» на своей площадке победил подмосковное «Заречье-Одинцово» во втором матче за пятое место женской Суперлиги со счётом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:14).
Подопечные Юрия Маричева выиграли серию 2-0. На минувшей неделе «Енисей» оказался сильнее со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).
Чемпионат России. Суперлига. Женщины
Серия за пятое место. Второй матч
«Енисей» (Красноярск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:14).
Счёт в серии: 2-0.
Красноярская команда представит Россию в следующем розыгрыше Кубка вызова. Действующим победителем этого турнира является итальянская «Монца».
В регулярном чемпионате «Заречье-Одинцово» стало пятым, а «Енисей» — седьмым.
«Енисей» обыграл «Заречье-Одинцово» в 1-м матче за 5-е место женской Суперлиги