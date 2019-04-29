«Енисей» занял пятое место в женской Суперлиге и сыграет в Кубке вызова

Красноярский «Енисей» на своей площадке победил подмосковное «Заречье-Одинцово» во втором матче за пятое место женской Суперлиги со счётом 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:14).

Подопечные Юрия Маричева выиграли серию 2-0. На минувшей неделе «Енисей» оказался сильнее со счётом 3:0 (25:19, 25:21, 25:23).

Чемпионат России. Суперлига. Женщины

Серия за пятое место. Второй матч

«Енисей» (Красноярск) — «Заречье-Одинцово» (Московская область) — 3:1 (25:16, 25:19, 22:25, 25:14).

Счёт в серии: 2-0.

Красноярская команда представит Россию в следующем розыгрыше Кубка вызова. Действующим победителем этого турнира является итальянская «Монца».

В регулярном чемпионате «Заречье-Одинцово» стало пятым, а «Енисей» — седьмым.