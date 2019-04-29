Маричев: если бы 3:0 было, то, наверное, не так интересно

Главный тренер «Енисея» Юрий Маричев прокомментировал победу в матче за пятое место с командой «Заречье-Одинцово» (3:1), благодаря которой красноярский клуб в сезоне-2019/20 сыграет в Кубке вызова.

«Команда сегодня показала очень хороший потенциал. И хочется поблагодарить игроков, что после провальной третьей партии игроки собрались и смогли уверенно выиграть четвёртую. Поверьте, что это дорогого стоит. Обычно после таких партий команде очень тяжело собраться. И игроки, и капитан команды — все были максимально сконцентрированы, благодаря чему и довели матч до победы. Хочу поздравить девочек с победой. Если бы 3:0 было, то, наверное, не так интересно. А здесь оказалась, скажем так, волевая победа, несмотря на счёт», — приводит слова Маричева пресс-служба «Енисея».