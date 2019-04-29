Щербинин в межсезонье сменит московское «Динамо» на новосибирский «Локомотив»

Блокирующий Дмитрий Щербинин в межсезонье перейдёт из московского «Динамо» в новосибирский «Локомотив», сообщает корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.

29-летний москвич Щербинин на протяжении всей карьеры защищал цвета столичного клуба: в 2006 году Дмитрий начал выступления за фарм-команду «Динамо»-2 в Высшей лиге «А», а 12 апреля 2008-го провёл первый матч в Суперлиге за основную команду. За всё время выступлений в «Динамо» Щербинин семь раз выигрывал медали чемпионата России, дважды становился лучшим блокирующим Суперлиги: в 32 матчах сезона-2010/11 набрал этим элементом 109 очков, а в сезоне-2013/14 исполнил 88 результативных блокирований в 29 матчах. В составе «Динамо» Щербинин также дважды побеждал в Кубке ЕКВ и дважды завоёвывал медали Лиги чемпионов.

В сборной России дебютировал в 2010 году. В июле 2011-го стал победителем Мировой лиги. В активе Щербинина два золота и серебро Универсиад, завоёванные в составе студенческих сборных.