Стали известны имена легионеров, которые пополнят состав «Белогорья»

Доигровщик сборной Болгарии Николай Пенчев пополнит состав белгородского «Белогорья», передаёт корреспондент «Чемпионата» Пётр Кондаков.



Пенчев выступает в чемпионате Польше. Он начинал сезон в «Щецине», а после того как клуб снялся с чемпионата из-за финансовых проблем, перешёл в варшавский «Онико». В составе этой команды он дошёл до финала плей-офф. В первом финальном матче «Онико» проиграл «Заксе».



В «Белогорье» Пенчев составит пару легионеров с сербским диагональным Драженом Любуричем, который с 2017 года выступал за санкт-петербургский «Зенит».

Ранее стало известно, что белгородский клуб покинут Денис Земчёнок, Валентин Голубев, Джон Гордон Перрин и Неманья Петрич. В серии за пятое место российской Суперлиги «Белогорье» поспорит с новосибирским «Локомотивом».