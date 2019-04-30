Московское «Динамо» продлило контракт с Бережко

Московское «Динамо» в своём «твиттере» объявило о продлении контракта с капитаном Юрием Бережко. Олимпийский чемпион выступал за столичную команду с 2004 по 2010 год, а затем вновь пополнил состав команды в 2014 году. Также он играл за «Нефтяник» (Ярославль), «Модену» (Италия), «Зенит» (Казань) и «Динамо» (Краснодар).

35-летний доигровщик является трёхкратным чемпионом России, многократным призёр чемпионатов России, победителем (2011/12), финалистом (2009/10) и бронзовым призёром (2006/07, 2012/13) Лиги чемпионов, обладателем Кубка ЕКВ, Кубка и Суперкубка России, бронзовым призёром клубного чемпионата мира (2011).

В составе сборной России он выиграл Олимпиаду 2012 года и завоевал бронзу Игр-2008. Бережко — чемпион Европы (2017), серебряный призёр чемпионата Европы (2007), серебряный призёр Кубка мира (2007), победитель (2011), серебряный (2007, 2010) и бронзовый (2008, 2009) призёр Мировой лиги.