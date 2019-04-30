«Локомотив-ЦИВС» выиграл Кубок Молодёжной лиги

Новосибирский «Локомотив-ЦИВС» стал победителем прошедшего в Санкт-Петербурге Кубка Молодёжной лиги. В финале Кубка «Локомотив-ЦИВС» одолел молодёжную команду «Факела» (Новый Уренгой) – 3:2 (25:20, 25:19, 22:25, 18:25, 15:9).

В противостоянии за бронзу «Беркуты Урала» (Уфа) победили «Университет» (Нижневартовск) – 3:2 (26:24, 25:22, 24:26, 19:25, 16:14).

MVP турнира стал диагональный «Локомотива-ЦИВС» Максим Сапожков, сообщает официальный сайт новосибирского клуба.

Символическая сборная

Лучший связующий — Андрей Ушков («Факел-2», Новый Уренгой).

Лучший диагональный — Максим Сапожков («Локомотив-ЦИВС», Новосибирск).

Лучший нападающий — Илья Казаченков («Локомотив-ЦИВС», Новосибирск).

Лучший блокирующий — Дмитрий Лызик («Локомотив-ЦИВС», Новосибирск).

Лучший либеро — Илья Фёдоров («Зенит-УОР», Казань).

Ранее команда из Новосибирска стала чемпионом Молодёжной лиги.