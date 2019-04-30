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Голландский доигровщик Маан может перейти в «Динамо»

Голландский доигровщик Маан может перейти в «Динамо»
Волейбол / Суперлига мужчины

33-летний голландский доигровщик Йелте Маан может стать новичком московского «Динамо», передаёт корреспондент «Чемпионата» Петр Кондаков. Стороны ведут переговоры.

С 2008 года Маан защищает цвета бельгийского «Нолико Маасейк», а до этого играл за голландский клуб «Динамо Апелдорн».

Йелте — двукратный чемпион Нидерландов, обладатель Кубка и двукратный обладатель Суперкубка страны. В Бельгии он четырежды завоевал чемпионский титул и трижды выиграл Кубок. В 2010 году голландец стал бронзовым призёром Кубка ЕКВ.

В составе сборной Нидерландов Маан дважды выиграл Евролигу.

Московское «Динамо» заняло седьмое место в нынешнем розыгрыше российской Суперлиги. В турнире за 5-8-е места подопечные Константина Брянского дважды проиграли новосибирскому «Локомотиву».

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