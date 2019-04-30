Хтей: «Белогорье» реанимировало Земчёнка как игрока

Спортивный директор белгородского «Белогорья» Тарас Хтей подтвердил информацию о переходе диагонального Дениса Земчёнка в казанский «Зенит».

«Уходит ли Земчёнок в „Зенит“? Я считаю, мы Дениса реанимировали как игрока. Но у нас растёт молодёжь, поэтому мы на следующий сезон будем делать апгрейд, добавляем в молодой состав ещё три-четыре игрока из наших резервов. Идём на омоложение, чтобы через два-три года у нас была боеспособная команда, готовая решать задачу завоевания первого места в чемпионате России. Я считаю, на пять-шесть лет мы должны зайти в лидеры. Но молодых нужно обыграть, немножко потерпеть, чтобы они заматерели», — приводит слова Хтея «Бел.ру».

В 2016-2017 годах Земчёнок уже защищал цвета команды Владимира Алекно.